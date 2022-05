di RTC Sport

Il Catanzaro accede alle semifinali playoff di serie C. L’undici di Vivarini batte il Monopoli in gara 2 grazie alla rete decisiva di Tommaso Biasci al 27′. Gara che comunque era già in discesa dopo la vittoria anche nel primo round martedì al “Veneziani”. Si ferma dunque la corsa dei biancoverdi di mister Colombo, i quali avevano già eliminato Picerno, Francavilla e Cesena ed erano stati tra i protagonisti anche nella stagione regolare. Prosegue invece la rincorsa alla B del Catanzaro che attende di conoscere la sua avversaria in semifinale: sarà il Padova o la Juventus under 23? Lo si saprà stasera al termine della sfida tra veneti e piemontesi in programma alle ore 20,30.