Definite le semifinali playoff serie C dopo le gare di ieri valevoli per i quarti di finale. Il Catanzaro ha eliminato il Monopoli (1-0) e troverà in semifinale il Padova (battuto dalla Juve under 23 1-0 ma che comunque passa il turno). Nell’altra gara il Palermo acciuffa il pari con l’Entella (2-2) e raggiunge la semifinale nella quale sfiderà la Feralpi vittoriosa a Reggio Emilia (1-2). Questo dunque il quadro del tabellone:

GARA 1 MERCOLEDI’ 25 MAGGIO

FERALPI-PALERMO

CATANZARO-PADOVA