“Sono molto contento di essere a Catanzaro, a sostegno di un candidato nel quale crediamo molto: Nicola Fiorita è un candidato che ha il nostro sostegno pieno, completo, totale, sarà un grande sindaco di Catanzaro e farà un lavoro che sarà importante per tutta la regione”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, a Catanzaro per una serie di iniziative in vista delle elezioni comunali a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Nicola Fiorita. “Fiorita – ha aggiunto Letta – farà in modo da ridare al capoluogo la sua dignità di capoluogo e di città chiave. Il Pd è unito, in questo passaggio elettorale il Pd è a sostegno pieno e convinto di Nicola Fiorita e sono convinto – ha sostenuto il leader dei democrat – che tornerà a governare dopo tanti anni il Comune di Catanzaro e sarà un bene per la Calabria e per Catanzaro”. Letta ha inoltre commentato con i giornalisti la decisione di Valerio Donato, candidato sindaco ex Pd, di correre in autonomia con il sostegno di alcune forze di centrodestra: “Donato – ha rilevato Letta – ha fatto la sua scelta, una scelta che non condivido per niente”.