53^ Congresso Nazionale ANMCO, insignita di due premi la Cardiologia di Lamezia Terme

La sanità calabrese, nel corso degli ultimi anni, è stata portata agli onori della cronaca non di certo per eventi positivi e gratificanti. Il vento, però, sta iniziando a cambiare rotta e, chi è riuscito ugualmente a seminare, può incominciare a raccoglierne i frutti. In tal senso, il lavoro portato avanti dal reparto di Cardiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme non è passato inosservato e, nel corso del 53^ congresso nazionale dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), tenutosi a Rimini dal 19 al 21 Maggio scorso, ha portato lo stesso ad ottenere due prestigiosi riconoscimenti. Per di più, alla Dr.ssa Marisa Talarico, cardiologa del reparto nel periodo in cui è stato portato avanti il lavoro di ricerca, è stato assegnato il Premio Maseri 2022, per la migliore comunicazione orale di cardiologi under 40. Allo stesso tempo, la Fondazione “Per il tuo cuore” ANMCO, presieduta dal Prof. Michele Massimo Gulizia, in accordo con il presidente nazionale ANMCO Prof. Furio Colivicchi, ha assegnato lo stesso premio al Direttore dell’ U.O.C di Cardiologia di Lamezia Terme, Dr. Roberto Ceravolo, per aver portato la struttura ad incentivare non solo l’assistenza ma anche la ricerca.