Comunali di Catanzaro, Meloni: “Nel centrodestra hanno prevalso le beghe interne e non sono stati anteposti i bisogni dei cittadini ai problemi interne alle forze politiche”

“Nel centrodestra è mancata la volontà di anteporre i bisogni dei cittadini di Catanzaro ai problemi interni alle singole forze politiche”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Catanzaro per sostenere la candidatura a sindaco della parlamentare di FdI, Wanda Ferro: a Catanzaro Fratelli d’Italia corre in autonomia rispetto agli altri alleati del centrodestra, che sostengono altri candidati sindaco. “E’ mancato – ha aggiunto Meloni – il fatto di credere che dare una speranza, un’occasione, un futuro ancora migliore ai cittadini di Catanzaro fosse più importante di garantire le singole correnti all’interno dei singoli partiti, che è una cosa della politica che io non ho mai particolarmente amato. Non penso – ha quindi sostenuto la leader di Fratelli d’Italia – che i cittadini e i destini di una terra come questa, che soffre, che ha bisogno di coraggio, di gettare un po’ il cuore oltre l’ostacolo, possano essere piegati alle beghe. Le beghe mi interessano poco, per cui quando vedo le beghe io cerco di immaginare una alternativa, e poi – ha concluso Meloni – ci diranno i cittadini di Catanzaro cosa ne pensano”.