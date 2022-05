Nella semifinale playoff serie C in gara 1 finisce 0 a 0 tra Catanzaro e Padova. Gara dai ritmi alti in cui l’undici di Vivarini ha provato a graffiare e ha costruito 3-4 pallegol importanti. Il Padova, molto abbottonato in difesa e molto rabberciato in attacco, si è limitato a controllare le sfuriate dei padroni di casa operando in contropiede appena possibile. Occasione-gol per Santini che aveva rubato la sfera a Martinelli. Inoltre ai veneti è stata giustamente annullata una rete per posizione di offside. Nel secondo tempo Catanzaro vicinissimo al vantaggio con gli spunti di Vandeputte e Biasci. Ma alla fine è 0 a 0 e il verdetto è rinviato a domenica prossima allorchè la sfida si giocherà in Veneto. Chi passerà affronterà in finale la vincente di Feralpi-Palermo.