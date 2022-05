“Wanda Ferro è il candidato giusto per due ragioni. La prima è di carattere personale perché Wanda Ferro ha sempre dimostrato assoluta competenza e conoscenza del territorio e una credibilità più volte manifestata nell’impegno istituzionale a livello nazionale, e la seconda per una battaglia chiara, seria, di coerenza di Fratelli d’Italia, che Wanda interpreta benissimo”. Lo ha detto Raffaele Fitto, oggi a Catanzaro per sostenere la candidata sindaco di Fratelli d’Italia, la parlamentare Wanda Ferro, che corre in autonomia rispetto al resto del centrodestra.

“Noi vogliamo che non ci siano posizioni equivoche ma posizioni chiare. Il centrodestra – ha aggiunto l’eurodeputato di FdI – è una parte del campo, e in quella parte del campo vogliamo giocare la nostra partita. Se immaginiamo che il centrodestra non è unito e ci sono stati degli errori, questo ha certo rappresentato una difficoltà oggettiva, ma il nostro obiettivo è che il centrodestra faccia il centrodestra, a livello nazionale come a livello locale, e per fare il centrodestra bisogna essere alternativi in modo chiaro alla sinistra e al Movimento 5 Stelle. Non ci sono posizioni equivoche o differenti. E questa battaglia che facciamo la facciamo con convinzione, per dare a Catanzaro non solo una prospettiva collegata all’amministrazione comunale ma anche – ha concluso Fitto – una prospettiva ancorata ai valori, alle idee e ai programmi del centrodestra”.