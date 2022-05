La Diocesi di Cassano allo Ionio, in una nota diramata dall’ufficio Comunicazioni sociali, diretto da don Pietro Groccia, esprime “gioia per l’elezione da parte dell’Assemblea generale della Cei del vescovo di Cassano, monsignor Francesco Savino, a vice presidente per l’area Sud”. “I vescovi italiani, hanno espresso con il loro voto -é detto nel comunicato- l’apprezzamento per l’impegno pastorale del Pastore di Cassano, che andrà a ricoprire per un quinquennio il servizio all’interno del Consiglio permanente della Cei ed affiancherà il presidente, cardinale Matteo Maria Zuppi, nel Consiglio di presidenza”. Anche il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, ha espresso “soddisfazione” per la nomina di monsignor Savino. “A Lui, nostro pastore -afferma Papasso- esprimo, a nome mio personale e nella qualità di sindaco della Città di Cassano, gioia per questa lieta novella e gli rivolgo i complimenti per il prestigioso incarico, certo che saprà svolgerlo con competenza e abnegazione portando sempre più in alto il nome della Diocesi di Cassano”. Monsignor Savino é vescovo di Cassano dal 28 febbraio del 2015, giorno della sua nomina da parte di Papa Francesco. Anche il segretario generale della Cisl calabrese Tonino Russo, a Roma per il Congresso della Confederazione sindacale, ha inviato un messaggio di auguri al Vescovo di Cassano all’Ionio, mons. Francesco Savino, eletto vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana. “Eccellenza Reverendissima -ha scritto Russo- desidero presentarle le felicitazioni della Cisl Calabria e mie personali per la sua elezione a Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Un meritato riconoscimento per chi ha sempre operato nelle periferie della storia, quelle periferie che la Cisl mette al centro dell’attenzione dedicandovi cura e sostegno per salvaguardare la dignità della persona. Questo nuovo importante impegno certamente la porterà a lavorare perché l’Episcopato del Mezzogiorno ricerchi insieme le linee di sviluppo della nuova questione meridionale. Insieme alle felicitazioni voglia, dunque, gradire i nostri auguri di buon lavoro”.