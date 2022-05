Il 12 giugno si vota per il rinnovo dei Consigli comunali di alcune città italiane. Tra queste vi sono anche Catanzaro e Palermo. Ma il 12 giugno è anche la data scelta per la finale di ritorno dei playoff di serie C di calcio. E proprio le squadre di Catanzaro e Palermo sono pienamente in lizza per accedere alla finalissima per la promozione in B. Il verdetto arriverà domani sera, subito dopo le gare di ritorno delle semifinali: il Catanzaro deve superare il Padova, mentre il Palermo dovrà eliminare la Feralpi. Se sia i giallorossi calabresi che i rosanero siciliani dovessero passare il turno si affronteranno in finale: gara 1 il 5 giugno a Catanzaro, gara 2 il 12 giugno a Palermo. In questo caso, per la gara di ritorno, entrambe le società potrebbero chiedere alla Lega lo spostamento della gara proprio a causa delle Elezioni Amministrative che renderebbero piu’ difficile l’organizzazione dell’evento sportivo, decidendo di anticipare o di posticipare il match di un giorno. Si giocherebbe dunque o sabato 11 o lunedì 13 giugno. Ma è fondamentale nonchè inderogabile che entrambe le società siano d’accordo su tale indirizzo. Ad ogni modo, comunque, tutto cio’ è ancora prematuro, in quanto entrambe le società devono prima pensare a passare il turno negli impegni di domani sera.