Crotone/ Incendio a Parco Pignera, Vazzana presidente del Consorzio Jobel: “Atto ignobile”

CROTONE/ Un’altra notte in fiamme a Parco Pignera: ieri sera, ignoti hanno appiccato un incendio in più punti del polmone verde cittadino.

«Fortunatamente le fiamme non hanno interessato il Museo di Pitagora, hanno lambito la recinzione esterna dei Giardini di Pitagora, ma quanto accaduto è un atto ignobile che propaga il fuoco dell’odio e del disprezzo nei confronti del bene comune» dichiara con profondo rammarico Vazzano, presidente del Consorzio Jobel, gestore del Museo e dei Giardini di Pitagora.

«Nelle vicinanze era in corso il concerto della Rino Gaetano Band, rabbrividisco al solo pensiero che, se non tempestivamente domate, le fiamme avrebbero potuto coinvolgere le auto parcheggiate su Via Giovanni Falcone» aggiunge ringraziando gli operatori di Jobel, i vigili del fuoco e le guardie ecologiche prontamente intervenuti, ma anche la cittadinanza tutta che ha mostrato grande vicinanza e preoccupazione per le sorti di un presidio di libertà e civiltà della città di Crotone.