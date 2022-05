Temporali e bomba d’acqua sul Tirreno Cosentino, forti allagamenti ad Amantea e Belvedere Marittimo

Una vera e propria bomba d’acqua si è rovesciata nella notte sulla Calabria tirrenica. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti si sono resi resi necessari sulla costa tirrenica cosentina. I forti temporali che nella notte si sono abbattuti sulla costa tirrenica hanno provocato danni di particolare rilevanza ad Amantea e Belvedere Marittimo. Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamenti di Paola, Scalea e Rende sono impegnate per prosciugamenti e rimozione di fango e detriti che, a causa dell’esondazione di un canale del consorzio di Bonifica, hanno invaso strade, garage, attività commerciali ed abitazioni. In miglioramento le condizioni atmosferiche. Non risultano danni a persone Le zone più colpite sono località Calvario, Marina due, la SS18, Vetticello e Castromurro nel comune di Belvedere Marittimo.