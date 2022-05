CATANZARO/ Un’altra coinvolgente tappa del tour ecologico di Boschi Puliti segna il 28 maggio, stavolta nella Pineta di Giovino. Rispetto alle altre, però, questa è stata una giornata speciale, ed è stata, proprio per questo, divisa in due momenti: la mattina è stata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nella Pineta con l’aiuto delle studentesse dell’Istituto superiore Giovanna De Nobili, che continuano il loro percorso di alternanza scuola-lavoro, insieme stavolta anche con l’aiuto dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo, accompagnati da professori e genitori che hanno deciso di mettersi in gioco, collaborando tra di loro.

Come ad ogni giornata ecologica, il focus principale è stato quello di educare i ragazzi al rispetto della natura, in particolar modo delle pinete e dei boschi, tanto importanti per la nostra salute.

Una grande energia positiva, che fa capire quanto stiano a cuore argomenti come l’ecologia e l’ambiente anche ai ragazzi.

Una mattinata di sentita partecipazione, che ha unificato giovani e adulti in un’unica missione: ripulire tutti insieme, come una grande comunità, i boschi dai rifiuti abbandonati da chi ha un animo incosciente: sono stati infatti raccolti più di 450 kg di rifiuti per un totale di 46 buste di spazzatura!

Un’esperienza coinvolgente e di grande importanza, che rimarrà sicuramente ben impressa nelle memorie dei 43 studenti che hanno partecipato a questa bellissima giornata di Boschi Puliti, rivelando una spiccata adesione alla causa, e molti tra di loro sono rimasti soddisfatti, dimostrando la loro volontà a prendere parte ai prossimi eventi.

La seconda parte della giornata, nel pomeriggio, invece, è stata dedicata alla pulizia di una seconda parte della Pineta, che ha visto il coinvolgimento di tutti soci di Boschi Puliti con la raccolta di ulteriori 100 kg di rifiuti.

Una giornata che ha lasciato molto agli alunni dell’IC Casalinuovo, che vogliono ripetere al più presto l’esperienza che si terrà proprio il 25 giugno, stavolta nella Pineta di Bellino, dove si aspettano molti partecipanti.