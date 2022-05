Semifinale di ritorno playoff serie C da brividi tra Padova e Catanzaro. I giallorossi calabresi chiudono in vantaggio il primo tempo ma si fanno riprendere e ribaltare dai veneti nel corso della ripresa, anzi nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Vantaggio calabrese di Sounas alla mezz’ora quando il greco corona una ripartenza imbastita da Verna e proseguita con il tiro di Biasci rimpallato dalla difesa, sulla cui ribattuta il centrocampista lasciava partire una sassata che non lasciava scampo a Donnarumma. Il Padova ribalta l’incontro nell’ultimo quarto d’ora prima del fischio finale: al 77′ Curcio realizza sugli sviluppi di un corner di Chirico’, mentre nel lungo extratime, al 96′, Chirico’, il migliore in campo dei suoi, trafigge Branduani e porta il Padova in finale. Delusione atroce per gli oltre 1.500 tifosi calabresi al seguito della squadra di Vivarini. Undicesimo playoff perso dal Catanzaro. La dirigenza Noto non riesce, ancora una volta, a coronare il sogno promozione.