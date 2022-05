Sono complessivamente 358 i migranti clandestini che la Guardia di Finanza ha tratto in salvo nel corso di due distinte operazioni che si sono concluse nella ieri notte. Fermati anche due presunti scafisti. Nel primo caso è stato un pattugliatore del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Messina a individuare una imbarcazione a sud est di Reggio Calabria fermata insieme a un guardacoste della locale Sezione operativa navale. A bordo c’erano 280 migranti di provenienza egiziana, bengalese e siriana che sono stati condotti sino al porto di Reggio Calabria. Mentre si concludeva il primo intervento, una vedetta della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone ha intercettato una barca a vela che si stava inoltrando alla massima velocità consentita dal proprio motore nella foce del fiume Neto, incagliandosi sul fondale poco profondo. I militari sono saliti a bordo del natante per impedire la fuga degli scafisti e ne hanno preso il controllo. Con il supporto di un pattugliatore del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, i militari, non riuscendo a disincagliare l’imbarcazione, hanno trasbordato su una motovedetta della Capitaneria di porto di Crotone i 78 migranti prevalentemente di nazionalità afgana e iraniana. I finanzieri hanno indentificato due sospetti di nazionalità kirghisa e kazaka probabili conduttori della traversata, fermandoli quali indiziati di reato e mettendoli a disposizione dell’autorità giudiziaria crotonese. Alla data odierna i migranti sbarcati sulle coste calabresi nei primi cinque mesi dell’anno sono più di 3800 (2140 nel reggino e 1650 nel crotonese) di prevalente origine mediorientale (soprattutto curdi provenienti da Iran, Iraq e Siria) o asiatica (pachistani e in misura minore afgani). Sul totale di 51 trafficanti segnalati all’autorità giudiziaria, 29 sono stati individuati dai militari della Guardia di finanza e 22 nel corso di indagini congiunte con altre forze di polizia. I finanzieri hanno anche sequestrato 21 imbarcazioni.