Dodici aziende calabresi (9 del catanzarese e 3 del crotonese), partecipano ad una missione a Copenaghen, organizzata dalla Camera di Commercio con il supporto organizzativo dell’Azienda speciale Promocatanzaro, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Danimarca in occasione del progetto True Italian Taste tramite l’evento “The Authentic Italian Table presso il DKLB – Frederiksberg”. True Italian Taste è promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di commercio Italiane all’Estero, per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano. Soddisfazione, è scritto in una nota, del segretario generale Bruno Calvetta: “Anche questa operazione scaturisce dalla programmazione politica del commissario straordinario Daniele Rossi. Sono stati utilizzati -ha sottolineato Calvetta- i fondi messi a disposizione dalle Camere estere che provengono a loro volta da un finanziamento del Ministero degli Affari Esteri. Quindi la missione è un’operazione tutto sommato economicamente vantaggiosa per le nostre Camere di Commercio in quanto vengono utilizzati prevalentemente Fondi che non sono a carico dei nostri Enti. Siamo molto attenti a queste opportunità e stiamo cercando di sfruttarle in qualsiasi tipo di operazione all’estero e ne abbiamo svolte ultimamente più di una a carico della Regione Calabria e sono andate molto bene quindi è opportuno continuare su questa scia”. L’obiettivo è supportare le imprese agroalimentari che hanno aderito alla manifestazione di interesse a conoscere attraverso la Missione il tessuto economico e commerciale danese e mettere in vetrina i loro prodotti tipici che costituiscono un paniere incredibile per varietà, biodiversità e storie uniche. Diversi prodotti locali sono tutelati dalle denominazioni IGP e DOP e trovano la loro migliore espressione in tante ricette della cucina calabrese, perfetta sintesi della gastronomia del sud Italia.