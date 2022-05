Una lite tra colleghi ha portato al Pronto soccorso un Vigile del Fuoco. Il fatto è avvenuto nella caserma dei pompieri di Cosenza. Tutto sarebbe partito da uno screzio legato alla manutenzione di un mezzo, ma i motivi e la dinamica dell’accaduto sono in corso d’accertamento. Ieri, in una nota dell’USB, inviata al Capo del Corpo Nazionale e Vice Capo Dipartimento Vicario, Ing. Guido Parisi, e al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Prefetto Laura Lega, si sottolinea come il Comando di Cosenza “già interessato da vicende che evitiamo di classificare, andrebbe tutelato ed il personale protetto; il problema è noto: incompatibilità ambientale del dirigente”. “Abbiamo già scritto con quale animo i lavoratori si recano ogni giorno al lavoro ed a quali angherie e soprusi debbano sottostare”, si legge nella nota. Che continua sottolineando “lo stress lavoro correlato a cui sono sottoposti i lavoratori, aggravato dai comportamenti del dirigente e da un ambiente tutt’altro che confortevole e sicuro”.