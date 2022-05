Presentato martedì mattina nella Sala Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro il programma delle rassegne estive del circolo culturale Rhegium Julii. Un parterre d’eccezione che anche quest’anno allieterà l’estate dei tanti appassionati che da lungo tempo seguono gli eventi promossi dall’associazione presieduta dal Dottor Giuseppe Bova. Per l’estate 2022 si partirà già dal mese di giugno, come spiegato dallo stesso Bova, con un calendario “capace di coinvolgere alcune tra le personalità più interessanti del nostro territorio”, cui seguiranno “i Caffè Letterari nei mesi di luglio e agosto, con protagonisti di livello internazionale”. Presenti all’incontro di Palazzo Alvaro, insieme al Presidente Giuseppe Bova ed ai rappresentanti delle realtà associative che storicamente affiancano le attività del circolo, il Consigliere delegato al Welfare e alle Attività Produttive della Metrocity Domenico Mantegna ed il Consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Reggio Calabria Nino Malara.”Un calendario di straordinario livello culturale – hanno commentato i due delegati a margine della presentazione – ancora una volta il Rhegium Julii conferma la straordinaria qualità con la quale ormai da 54 edizioni allieta gli appuntamenti culturali di reggini e turisti”. Un appuntamento annoverato tra gli eventi “storicizzati” della Città Metropolitana di Reggio Calabria che, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha inserito il cartellone del Rhegium Julii tra le attività culturali più rilevanti del panorama metropolitano. “Da istituzioni- hanno aggiunto Mantegna e Malara – non possiamo che affiancare iniziative come quella promossa dal Rhegium Julii. L’invito ai reggini è quello di seguire con attenzione ed affetto le attività culturali promosse dal Circolo, che rappresenta certamente una delle realtà culturali di maggior valore presenti sul nostro territorio ormai da più di 50 anni e che riesce ogni anno a migliorare ed arricchire le sue attività offrendo a tutti noi straordinarie occasioni di confronto e di crescita culturale”.