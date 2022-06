Futuro della Reggina 1914, il sindaco f.f. Carmelo Versace: “Reggio è una piazza importante, puo’ attrarre investitori, non bisogna essere disfattisti”

REGGIO CALABRIA/ “Io credo che Reggio Calabria sia una piazza importante, una città che ha voglia di calcio ed in generale tanta passione per lo sport. Ed in questo senso bisogna comunque essere fiduciosi. E’ bene ribadire che c’è un’attenzione sempre alta sulla vicenda Reggina e su un possibile cambio di proprietà. Per quanto ne sappiamo ci sono diverse situazioni che potrebbero concretizzarsi. Reggio è una piazza che non ha problemi ad attrarre possibili investitori, considerando la sua storia, il blasone della maglia e della compagine amaranto. Non dobbiamo essere disfattisti da questo punto di vista. Ci sono le prospettive per fare bene. Da parte nostra, come istituzioni, continuiamo ad offrire la piena disponibilità nei confronti di chi sta operando in questa fase, per fare in modo che la vicenda possa concludersi in maniera positiva”. E’ quanto afferma il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo nel corso di una trasmissione radiofonica in merito alla situazione che interessa da alcune settimane la società Reggina 1914.