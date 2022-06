CATANZARO/ Si è svolto nel Teatro Politeama di Catanzaro il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di stanza a Napoli, evento che chiude, nel capoluogo calabrese, la celebrazione del 76° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. I momenti celebrativi che sono iniziati già da questa mattina in Piazza Matteotti con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti e poi proseguiti nella Piazza Giardino del Complesso Monumentale di San Giovanni dove sono state consegnate le Medaglie d’Onore e le Onorificenze al Merito della Repubblica concesse dal Presidente della Repubblica ed è anche avvenuta la premiazione di alcuni studenti che hanno partecipato al concorso “Solidarietà ed Accoglienza: le due facce del grado di civiltà di un cittadino”. Inoltre questa mattina, sempre in Catanzaro, in Piazza Luigi Rossi, dinanzi la Prefettura, sono stati allestiti alcuni stands da parte delle Forze Armate e di Polizia tra cui quello dell’Arma dove i Carabinieri hanno illustrato ai molti curiosi cittadini, per la maggior parte giovani, alcuni autoveicoli in dotazione alle Sezioni Radiomobili e allo Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria”.

Il concerto della Fanfara dei Carabinieri, organizzato dal Prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta e dal Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Pietro Salsano, si è svolto alla presenza del Comandante Interregionale “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta. Nell’incantevole cornice del Teatro Politeama di Catanzaro, il complesso bandistico, diretto dal Maestro Luogotenente Luca Berardo, ha aperto la serata con una serie di brani tratti dalla filmografia classica e moderna, per poi passare a musiche della tradizione napoletana e concludere con la “Fedelissima” marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri e “il Canto degli Italiani”, più noto come Inno d’Italia.