L’assessore Varì illustra le strategie della Regione calabria per lo sviluppo: “La Calabria è centrale nel Mediterraneo”

Lo sviluppo della Calabria passa dal ruolo da protagonista che la regione può assumere nel nuovo contesto internazionale grazie alla baricentricità dell’area di Gioia Tauro, terminale di importanti investimenti in prospettiva futura. È questa la strategia che l’assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali, Rosario Varì, delinea in una conversazione con l’Agi nella quale illustra le azioni e i progetti messi in campo dalla Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto per rilanciare l’economia calabrese dopo la pandemia e alla luce delle nuove sfide determinate anche dalla guerra in Ucraina. Varì si sofferma in primo luogo sul tema dell’approvvigionamento energetico, diventato di stringente attualità con l’inizio del conflitto russo-ucraino: “Il Piano regionale Energia e Clima – esordisce Varì – si configura quale strumento strategico fondamentale per seguire e governare lo sviluppo del territorio regionale coerentemente con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia di energia e con i fondamentali strumenti di programmazione regionali vigenti. Al fine di indirizzare l’attività di aggiornamento del Piano la Regione Calabria, attraverso l’assessorato allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, ha preliminarmente avviato, dopo aver costituito un apposito gruppo di lavoro, una serie di attività finalizzate ad ottenere supporto tecnico nell’individuazione degli indirizzi strategici essenziali e delle linee di sviluppo fondamentali della futura politica energetica regionale, che saranno a breve oggetto di discussione e approvazione in Giunta. “Dalla messa a terra delle azioni descritte – sostiene l’assessore regionale alle Attività produttive – ci aspettiamo di contribuire agli obiettivi del Green Deal Europeo, che prevede la neutralità climatica entro il 2050, e dello sviluppo sostenibile; una più elevata autonomia energetica del Paese; prezzi dell’energia più contenuti”. In campo energetico obiettivo prioritario dell’azione del presidente della Regione Roberto Occhiuto è la realizzazione del rigassificatore a Gioia Tauro, progetto per il quale la Regione ha avviato una serrata interlocuzione con il governo nazionale. Per Varì fondamentale sarà anche la Zes Calabria, che “rappresenta un’opportunità di enorme portata che ancora, tuttavia, si trova nella fase della potenzialità. Lo stesso porto di Gioia Tauro, che vanta numeri di grande rilievo in termini di movimentazione di container, presenta molte potenzialità ancora inespresse. Come ho avuto modo di precisare all’Expo Dubai 2020, la Calabria, attraverso la Zona Economica Speciale e grazie alla presenza consolidata del porto di Gioia, si candida – sostiene l’assessore regionale – ad attrarre importanti realtà imprenditoriali sul proprio territorio, offrendo importanti vantaggi economici, propri delle Zes, come la fiscalità di vantaggio e la semplificazione delle procedure amministrative, e logistici, legati alla centralità mediterranea della nostra regione”.