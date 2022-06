Strade allagate e tombini saltati a Cosenza

Un nubifragio si è abbattuto giovedì mattina sulla città di Cosenza e il suo hinterland. L’acqua ha invaso le strade, rendendo in alcuni casi molto difficoltosa la circolazione dei veicoli. Forti raffiche di vento hanno caratterizzato questo temporale improvviso, accompagnato anche da una grandinata. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco per tombini saltati e scantinati invasi dall’acqua. Alcuni negozi invasi dalle acque hanno dovuto chiudere. i Vigili del Fuoco sono al lavoro per la verifica della situazione su tutto il territorio cittadino. Non risultano, al momento, danni a persone. “Con riferimento all’improvvisa bomba d’acqua che ha colpito questa mattina la città, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, è prontamente intervenuta con le squadre di manutenzione per ridurre al minimo le criticità e i disagi con i quali i cittadini hanno dovuto fare i conti a causa delle forti precipitazioni”. Lo comunica Palazzo dei Bruzi. “Il Sindaco Franz Caruso – si legge in una nota – ha ringraziato l’Assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco, titolare, in particolare, della delega alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle reti idriche e fognarie, che si è subito attivato allertando mezzi ed uomini per fronteggiare l’emergenza”.

“L’Amministrazione comunale ha risposto prontamente alle sollecitazioni dei cittadini – ha detto l’Assessore De Cicco – dando risposte immediate alle criticità che è stato necessario fronteggiare. Tutta la città di Cosenza, come anche l’hinterland e la provincia – ha aggiunto De Cicco – ha subìto allagamenti e forti disagi alla circolazione. Noi abbiamo messo in campo le forze a nostra disposizione e siamo prontamente intervenuti, mettendo in campo due autospurgo e tre squadre di manutenzione ordinaria e un’altra squadra di manutenzione straordinaria. Abbiamo subito liberato Piazza Europa, spostando poi il nostro raggio d’azione su Corso Mazzini e Via Roma, e, inoltre, su via Popilia, via degli Stadi e San Vito. Siamo stati e siamo presenti dappertutto sul territorio”. L’assessore De Cicco ha, inoltre, diffuso anche un numero telefonico al quale rivolgersi per particolari emergenze e segnalazioni: 3338689579. “Noi ogni anno – ha aggiunto De Cicco – interveniamo preventivamente garantendo la pulizia dei pozzetti, con una squadra di manutenzione dedicata a questo compito, ma quando accade un evento come quello di oggi, caratterizzato da forti precipitazioni, anche la prevenzione può non bastare. Con la nostra presenza stiamo cercando di contenere al minimo i disagi . L’Amministrazione comunale del Sindaco Franz Caruso è pronta ad affrontare ogni emergenza ed è accanto ai cittadini”.

“L’attenzione dell’Amministrazione comunale resta alta – si fa rilevare – nonostante per le prossime 24 ore e fino alla mezzanotte di domani, venerdì 10 giugno, il messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile disegna in città un quadro di allerta meteo di colore giallo con possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti. Nel messaggio della protezione civile regionale vengono indicati anche possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi, ma con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.