È stato firmato a Palazzo De Nobili, sede del Comune di Catanzaro, il contratto per la progettazione tecnico-economica del nuovo depuratore, affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti C&S Di Giuseppe ingegneri associati. Lo ha annunciato il sindaco Sergio Abramo sottolineando che “è stato compiuto un altro, importante passo il percorso di realizzazione del nuovo impianto depurativo che prevede un costo complessivo di circa 14 milioni 500mila euro, per cui il Comune aveva bandito il concorso di progettazione”. “Nelle linee guida contenute nel concorso – è detto in una nota del Comune – l’amministrazione ha indicato la rifunzionalizzazione del comparto depurazione con un contenimento dei consumi al fine di ridurre le potenze richieste nelle varie sezioni depurative e le ore di funzionamento delle apparecchiature, nonché il monitoraggio continuo dei principali parametri depurativi e la semplicità della manutenzione optando per soluzioni e macchinari che garantiscano la qualità del servizio”.