Il primo cittadino di Crotone, Voce: “Vado avanti ascoltando tutti”

“In questi giorni ho volutamente mantenuto uno stretto riserbo rispetto alla crisi politica che non nego ci sia. Perché il senso di responsabilità che mi deriva dall’essere sindaco della città mi impone, in questo momento, più l’ascolto che le esternazioni”. Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, spiega il silenzio sin qui mantenuto sulla crisi politica che attanaglia ormai da diversi giorni la sua amministrazione, scaturita da una coalizione di liste civiche che lo ha portato alla carica di primo cittadino nel settembre 2020. Una crisi deflagrata nell’ultimo consiglio comunale, quello del 1 giugno scorso, quando la maggioranza è andata sotto nel voto sull’aumento delle tariffe Tari e solo per un soffio è riuscita ad approvare il conto consuntivo 2021. In quel momento il sindaco Voce ha dovuto prendere atto di non avere più in aula i venti consiglieri che lo sostenevano al momento dell’elezione, a causa delle varie defezioni che si sono registrate negli ultimi tempi tra i gruppi di maggioranza. Quattro, in particolare, i consiglieri comunali che si sono sfilati della maggioranza ed hanno costituito un nuovo gruppo consiliare chiedendogli l’azzeramento della giunta e un cambio di passo dell’amministrazione. Il primo cittadino a quel punto ha provato a porre rimedio cercando sostegno tra i consiglieri di opposizione. A farsi avanti è stato il gruppo di Forza Italia, il cui capogruppo Antonio Manica è stato candidato del centrodestra alla carica di sindaco, ma è stato sconfitto al ballottaggio da Voce. La trattativa tra il sindaco e il coordinatore provinciale azzurro Sergio Torromino sembrava ormai chiusa e l’annuncio dell’ingresso di Forza Italia in maggioranza sarebbe dovuto arrivare nella giornata di ieri. Nella notte, invece, le cose sono precipitate e, sia da una parte che dall’altra, si sono sollevate forti resistenze all’accordo, che alla fine è saltato. A questo punto Voce ha dovuto rompere il silenzio ammettendo la crisi e spiegando che in questo momento sta provando a interloquire con tutte le forze presenti in Consiglio comunale. “Cosa che ho fatto e che continuerò a fare nei prossimi giorni” spiega in proposito Voce. “Ascoltare tutti, senza distinzioni ideologiche, nell’interesse della città. I distinguo, in questo momento, non servono ad una causa che è comune tanto per il sottoscritto che per ogni singolo consigliere”.

Il sindaco, quindi, rassicura sulla prosecuzione dell’attività amministrativa che va avanti “a ritmi serrati in considerazione delle tante problematiche della città ed i risultati continuano ad arrivare. Non ultimo il finanziamento previsto dal Pnrr per le nuove mense scolastiche. In totale, allo stato attuale, ci sono stati finanziati l’85% dei progetti presentati”. Tornando quindi all’evoluzione della crisi, Voce ribadisce che il suo compito, “in questa delicata fase, è di ascoltare tutte le componenti politiche del civico consesso per trarre poi le conclusioni. Conclusioni che, in un caso o nell’altro, saranno scevre da ogni interesse personale”. Laddove l’inciso ‘in un caso o nell’altro’ lascia intendere che potrebbe optare anche per le dimissioni dalla carica.