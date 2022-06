Dal Sudamerica all’Europa, passando per Grecia e Italia: era il percorso della cocaina gestito da un’organizzazione internazionale che la Dda di Reggio Calabria e l’autorità giudiziaria greca hanno smantellato attraverso l’arresto di quattro cittadini di nazionalità inglese e il sequestro, realizzato a Salonicco dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, di circa 300 chilogrammi di ‘polvere bianca’ suddivisa in 260 panetti.

Lo smantellamento del circuito è il risultato della cooperazione svolta – anche per il tramite del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – con gli agenti della Drug Enforcement Administration di Roma e Atene, della Polizia del Dipartimento degli Affari Generali della Sottodirezione delle Operazioni Speciali – Divisione Narcotici di Salonicco, dell’Ufficio Divisione Narcotici di Atene, del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia presso l’Ambasciata d’Italia ad Atene, dell’Ufficio Doganale di Salonicco e la Sottodirezione per le operazioni speciali di Salonicco/T.M.K.E..

L’esito dell’operazione è legato ai riscontri effettuati su oltre 2000 contenitori provenienti dal continente sudamericano svolte dalla Finanza di Gioia Tauro e alle investigazioni parallelamente svolte dalla polizia ellenica. Le indagini hanno consentito di individuare e sequestrare in una lussuosa villa nel Comune di Thermi (Salonicco), oltre allo stupefacente, anche una pistola con 9 cartucce, una scatola contenente 41 cartucce, 2 radio portatili, 2 interferometri di segnale, 2 dispositivi di posizionamento elettronici, 1.000 euro in contanti, guanti da lavoro, nastri isolanti, tagliacarte in metallo e 11 telefoni cellulari utilizzati per le attività illecite. Si stima che lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare alla criminalità un introito di circa 10 milioni di euro.