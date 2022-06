Covid, in Calabria 494 nuovi contagi e un decesso

Nuovi contagi da Covid 19 stabili in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 494 (ieri 460), con un tasso di positività del 14,13% contro il 14,55 di 24 ore fa. Rispetto a ieri si registra un decesso con il totale delle vittime che sale a 2.632. Negli ospedali – nel saldo tra ingressi ed uscite – ci sono 5 ricoverati in più in area medica (158) e uno in meno in rianimazione (4). I casi attivi sono 31.625 (-279), gli isolati a domicilio 31.463 (-283) e i nuovi guariti 772. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.159.599 con 395645 positivi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3440 (40 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3399 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58576 (58258 guariti, 318 deceduti). Cosenza: casi attivi 23249 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23198 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81150 (80038 guariti, 1112 deceduti). Crotone: casi attivi 860 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 844 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40585 (40353 guariti, 232 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2470 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 142658 (141874 guariti, 784 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 947 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39019 (38846 guariti, 173 deceduti).