Un uomo di 31 anni, Francesco Licciardi, di Cirò Marina, è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada statale 106, nel territorio di Strongoli Marina, in provincia di Crotone. Per cause in corso di accertamento, la vettura guidata dall’uomo – una vecchia Autobianchi 112 con la quale si stava recando ad una manifestazione di auto d’epoca – si è scontrata con un camper che procedeva in direzione opposta. L’uomo è stato sbalzato fuori dall’auto ed è deceduto sul colpo, mentre l’autista del camper è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto. La strada statale 106 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sono dodici dall’inizio dell’anno i morti sulla Statale 106 in Calabria.