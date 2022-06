A Catanzaro questa mattina hanno votato cinque dei sei candidati sindaco. Il primo a recarsi alle urne è stato, questa mattina, intorno alle 9,30, Antonello Talerico, che ha votato nel seggio allestito al Convitto Galluppi, su Corso Mazzini, nel centro della città. Alle 10 dopo hanno poi votato Valerio Donato, in una scuola di via Fontana Vecchia, sempre nel centro di Catanzaro, e Nino Campo, in una scuola del quartiere Lido. A seguire, hanno votato Nicola Fiorita, sempre al Convitto Galluppi, e infine Wanda Ferro in una scuola del quartiere Mater Domini. Non ha votato invece il sesto candidato sindaco, Francesco Di Lieto, non residente in città. Sempre per quanto riguarda le Comunali, secondo la rilevazione del ministero dell’Interno l’affluenza alle ore 12 di oggi è stata del 19,03% degli aventi diritto (nelle precedenti Comunali del 2017 era stata di poco superiore al 22%).