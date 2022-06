Lunedì 13 giugno, a partire dalle ore 15,00 le redazioni di RTC e del Giornale di Calabria daranno vita a un lungo Speciale Televisivo sulle Elezioni Comunali in Calabria e sul Referendum. A partire dalle ore 15,00 approfondimenti in studio, immagini, interviste, con collegamenti dai centri in cui si è votato per il rinnvo dei consigli comunali. Dallo Studio centrale di RTC la linea passerà alle postazioni nei pressi dei seggi e dei vari comitati elettorali. Collegamenti in diretta da Catanzaro, Paola, Acri e Palmi, ovvero i maggiori centri in cui si è votato. Appuntamento quindi dalle 15,00 in poi in TV su RTC sui canali 78 e 88 e in diretta Web in Calabria e nel mondo su www.telecalabria.it