Comunali di Catanzaro, Ferro (FdI): “Risultato in linea con le aspettative”

“Riguardo le nostre scelte in vista del ballottaggio, aspettiamo il dato definitivo e poi su questo ragioneremo. Un ragionamento che dovremo fare su base nazionale. A Catanzaro, in particolare, valuteremo l’eventualità di un sostegno da parte nostra sulla base di programmi e visione della città, che sono battaglia storiche care a Fratelli d’Italia. In ogni caso, va sottolineato che la nostra posizione é antitetica rispetto a quella del Pd e dei Cinquestelle”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, candidata a sindaco di Catanzaro con il sostegno del suo partito. “Dalle prime proiezioni – ha aggiunto – emerge un buon risultato mio e di Fratelli d’Italia, in linea con le aspettative. Bisogna ricordare che io, come candidata a sindaco, sono scesa in campo appena 48 ore prima della presentazione delle liste, insieme ad un gruppo di persone giovani, uomini e donne alla prima esperienza elettorale. La nostra scelta ha portato ad un ballottaggio sicuro, ma é stata anche una scelta che è risultata strapremiata rispetto a candidati che potevano contare, come Donato, su dieci liste, mentre Fiorita e Talerico ne avevano cinque. Noi, invece, abbiamo corso con la sola lista di Fratelli d’Italia, orgogliosamente con il nostro simbolo”.