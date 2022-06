Valerio Donato, il docente universitario proveniente dal PD sostenuto da alcune forze di centrodestra come Lega e Forza Italia (che non presentano i loro simboli uffciali) nella corsa alla carica di sindaco di Catanzaro, su un campione del 42% di schede scrutinate, raccoglie circa il 9% dei consensi in meno rispetto alla sua coalizione. Il candidato sindaco è infatti al 43,7% dei suffragi, mentre le liste che lo sostengono sono al 52,7%. Situazione opposta nel campo del principale competitore, dove i consensi personali di Nicola Fiorita, pure lui docente universitario, sostenuto da PD e M5S oltre che da liste civiche, superano quelli della coalizione: si attesta infatti al 31,1 mentre l’alleanza a suo sotegno è al 25,8%.