In vista del ballottaggio “faremo quello che abbiamo fatto in questi anni e in questa campagna elettorale. Ci rivolgeremo a tutti i cittadini che vogliono chiudere una pagina che riteniamo fortemente negativa per Catanzaro e a tutti i cittadini proporremo questa idea che cambiare è possibile”. Così Nicola Fiorita, candidato sindaco di Catanzaro per il centrosinistra, commentando con i giornalisti i dati del primo turno delle Comunali, che lo vedono andare al ballottaggio contro Valerio Donato, sostenuto da una coalizione composta anche da forze di centrodestra.

“Credo – ha aggiunto Fiorita – che sarà percepita anche in maniera molto più forte. Abbiamo giocato una partita 10 liste contro 5, giocato una partita 28 consiglieri comunali uscenti contro due consiglieri comunali di opposizione uscente, adesso giochiamo uno contro uno, è la partita che volevamo. Parleremo a tutta la città, indipendentemente da quello che hanno votato o non votato, perché c’è un dato significativo: il calo dei votanti. In questa campagna elettorale ho sentito molta sfiducia e molta rassegnazione. Credo – ha concluso il candidato sindaco del centrosinistra – che anche in questo lo scenario sia molto favorevole per noi perché adesso la percezione che è possibile aprire una pagina nuova per la città sia più forte”.