Si attesta, con all’orizzonte il ballottaggio, intorno a una decina di punti di distacco la competizione elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Catanzaro, tra l’avvocato Valerio Donato, sostenuto da una coalizione civica composta di 10 liste tra cui anche sigle di centrodestra, che sarebbe attestato in una forbice percentuale tra il 40 e il 44 e Nicola Fiorita sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta di 5 liste, che sarebbe tra il 31 e il 35%. A seguire il presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo, Antonello Talerico, sostenuto da 5 liste, tra il 13 e il 17%, e l’unica donna ai nastri di partenza candidata a guidare la città Wanda Ferro, sostenuta dalla lista di Fratelli d’Italia, bloccata tra il 7 e il 9%. Il dato definitivo relativo all’affluenza registrato alla chiusura dei seggi delle elezioni amministrative di Catanzaro è pari al 65,90%. Sono oltre 6 i punti percentuali in meno conteggiati nell’ultima rilevazione, quella delle 23, rispetto alla precedente competizione durante la quale si recò alle urne il 72,45% degli aventi diritto. Intanto ci sono già nove sindaci eletti in Calabria. Essendo gli unici candidati nei loro Comuni, è stato sufficiente che si raggiungesse il quorum del 40% dei votanti perché fossero eletti. In provincia di Cosenza, a Cellara, è stato eletto Vincenzo Conte. A Panettieri, rieletto l’uscente Salvatore Parrotta. A San Vincenzo La Costa è stato rieletto l’uscente Gregorio Iannotta. Nel Catanzarese, ad Isca sullo Ionio è stato rieletto l’uscente Vincenzo Mirarchi. A Settingiano è stato eletto Antonello Formica. In provincia di Vibo Valentia, a Fabrizia è stato rieletto l’uscente Francesco Fazio. Nel Reggino, a San Procopio, è risultato eletto Francesco Posterino. A Motta San Giovanni è stato rieletto l’uscente Giovanni Verduci. A Placanica è stato rieletto l’uscente Antonio Condemi. In un centro non è stato raggiunto il quorum: si tratta di Carolei, a pochi chilometri da Cosenza, dove c’era un solo candidato a sindaco. Il Comune sarà dunque commissariato.