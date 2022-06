“Esattamente come al primo turno, per il ballottaggio mi rivolgerò agli elettori di qualunque schieramento politico che riterranno che la mia proposta possa essere condivisa e sostenuta”. Così il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato, commentando con i giornalisti i dati dello spoglio delle Comunali nel capoluogo calabrese, dati che lo vedono in testa ma comunque al ballottaggio. Donato, ex Pd, è sostenuto da una coalizione composta da forze di centrosinistra ma anche da forze di centrodestra come Lega e Forza Italia (senza, peraltro, i simboli di partito): al secondo turno Donato sfiderà il candidato sindaco del centrosinistra, Nicola Fiorita. “Io – ha proseguito Donato – ho messo a disposizione un’esperienza e una proposta alla città, se la città dovesse ritenere che non è la proposta giusta me ne farò una ragione, ma non lo dirà. Tallini ha confermato quello che io dico da molto tempo, e cioè che Tallini (Domenico Tallini, esponente di spicco del centrodestra calabrese, ndr) e Fiorita insieme stanno combattendo per arrivare al ballottaggio, e Tallini governerà il ballottaggio per Fiorita, e Talerico (Antonello Talerico, altro candidato sindaco, ndr) ha confermato questo”. Donato infine si è rivolto a Fratelli d’Italia, che a Catanzaro ha presentato un proprio candidato sindaco, la parlamentare Wanda Ferro, in autonomia rispetto al resto del centrodestra. “Spero nell’appoggio di qualunque schieramento politico. Come dico sempre, tento di recuperare e parlare all’elettorato di qualunque schieramento politico, ovviamente – ha concluso Donato – anche a quello di Fratelli d’Italia, perché no?”.