Protesta dei tirocinanti in Regione, Occhiuto: “Non parlo con le organizzazioni sindacali che strumentalizzano i problemi dei lavoratori precari” (VIDEO)

“Ho sempre parlato con i lavoratori e con le sigle sindacali, ma non parlo e non mi confronto con quelle organizzazioni sindacali guidate da masanielli che strumentalizzano i problemi e il disagio dei precari. Mi sono sempre confrontato con tutti, ma non lo faccio con coloro che pretendono di farlo solo perchè manifestano o minacciano di fare altro. Pertanto, se i lavoratori hanno fiducia nel governo regionale, il governo regionale è impegnato per risolvere il problema; se invece individuano nel governo regionale un loro nemico, allora si facessero risolvere il problema dai masanielli che sono qui sotto a manifestare”. Lo ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, al microfono di RTC, a una nostra domanda sulla manifestazione dei tirocinanti questa mattina in Regione, durante la quale vi sono stati anche momenti di forte tensione.

Guarda la Video-Intervista di RTC al presidente della Regione, Occhiuto