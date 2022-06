«Il rapporto della Banca d’Italia sull’economia calabrese 2021 evidenzia nodi decisivi per lo sviluppo del nostro territorio, soprattutto davanti alla necessità di utilizzare, e utilizzare bene, le risorse del Pnrr”. Lo afferma, in una nota, Tonino Russo, segretario generale della Cisl Calabria.

“Nel corso del 2021 – continua – secondo quanto emerge dai dati, si è registrata una ripresa, non sufficiente però a recuperare i ritardi e le perdite dovute all’emergenza pandemica, tra l’altro con l’ultimo trimestre fortemente segnato dall’aumento dei prezzi che penalizza soprattutto le famiglie a basso reddito.Sul fronte del lavoro, in una situazione già gravemente caratterizzata da disoccupazione e precariato, sono fortemente penalizzati – aggiunge – i giovani e le donne. C’è un divario territoriale da recuperare, sulle infrastrutture materiali e immateriali, rispetto ad altre aree del Paese; un divario che riguarda anche le strutture logistiche necessarie per migliorare gli accessi ai mercati. Bisogna favorire processi produttivi innovativi. È evidente, come la Cisl sostiene, la necessità di un patto per lo sviluppo”.

I prossimi mesi si annunciano per molte ragioni caratterizzati da una elevata incertezza. “Voglio sottolineare soprattutto – prosegue Tonino Russo – la grande preoccupazione circa la debolezza della pubblica amministrazione rispetto all’urgenza di una gestione qualificata ed efficace delle risorse Pnrr. È questo il primo, fondamentale, nodo da sciogliere”.