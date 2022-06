La Cgil Calabria sabato a Roma alla manifestazione nazionale per sviluppo e lavoro

“La Cgil Calabria parteciperà con una folta delegazione alla Manifestazione Nazionale del prossimo 18 Giugno in favore delle finalità, promosse dalla stessa e che rispetto alle problematiche riguardano anche la Calabria. L’appello principale che continueremo a rivolgere in maniera incessante al Governo Regionale e nell’occasione della giornata di mobilitazione nazionale indirizzeremo come ulteriore grido d’allarme, al Governo Nazionale, proviene dal mondo del lavoro e da tutte le famiglie calabresi, che a causa anche dell’impennata inflattiva hanno necessità di avere risposte rispetto al caro vita e quindi necessitano di aumenti salariali e miglioramenti pensionistici”. E’ quanto si legge in una nota della Segreteria della Cgil Calabria. “Tutto ciò – prosegue – deve essere accompagnato da ulteriori azioni a difesa del potere d’acquisto, con sostegni strutturali e non una tantum e con misure che intervengano in maniera equa e progressiva in materia fiscale a vantaggio delle fasce reddituali più basse e con contribuzione straordinaria per grandi patrimoni e grandi ricchezze. Le tematiche dell’iniziativa nazionale partono dalla necessità di mettere al centro le questioni del lavoro e la Calabria ha grande fame di occupazione stabile e di qualità, in risposta all’imperante precariato, alla crescente disoccupazione e per sconfiggere il lavoro nero ed ogni altra forma di lavoro irregolare. Confermiamo queste come premesse necessarie e propedeutiche per rivendicare, per la Calabria, un Piano del Lavoro Straordinario per assunzioni che diano risposte a donne e giovani, ponendosi in contrasto con il lavoro precario e allo stesso tempo applicando le regole dei C.C.N.L. e assicurando la corresponsione dei minimi salariali, fin troppe volte non rispettati. L’obbligo che nella nostra Regione trovino precipua applicazione i C.C.N.L. che ancora di più devono diventare definitivamente esigibili e attraverso il ruolo della contrattazione vedere rafforzate tutele e garanzie in favore del lavoro. Promuovere il lavoro in un contesto di programmazione delle attività industriali e produttive regolari e legali, in linea con la transizione energetica ed ambientale, che appunto favoriscano processi occupazionali, unitamente a sviluppo e crescita economica della Calabria. Così come intendiamo reclamare diritti di cittadinanza la necessità dei Calabresi di poter contare su Servizi Pubblici efficienti a partire da Scuola e Sanità e per quest’ultima siamo costretti, ancora una volta, a denunciare ritardi ed inefficienze che pongono condizionamenti al diritto alla salute dei cittadini e gravi difficoltà per gli operatori e che nel caso specifico portano responsabilità sia del Governo Regionale che di quello Nazionale”. “Per la Calabria – conclude la Cgil – una battaglia di civiltà irrinunciabile per rispondere alla grave situazione regionale, che oggi continua a preoccupare, a causa del peggioramento economico e sociale a seguito della pandemia e della guerra. Anche per questo continueremo a batterci per fermare la guerra in Ucraina, sollecitando l’intervento della diplomazia internazionale per sostenere l’indizione di una conferenza internazionale di pace e sapendo che comunque nella nostra Regione, ad oggi, ci siamo già spesi in solidarietà ed accoglienza del popolo ucraino in fuga dall’evento bellico”.