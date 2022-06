“L’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Sorical da parte della Regione è l’ennesimo, grande risultato ottenuto dal governatore Roberto Occhiuto nei suoi primi mesi alla guida della Cittadella”. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. “Il presidente lo aveva detto in campagna elettorale – ha aggiunto Abramo – e ha mantenuto la promessa. Far ridiventare la società delle risorse idriche calabresi completamente pubblica vuol dire cominciare a cancellare l’impasse in cui la stessa società si è ritrovata negli ultimi anni, gravata da un decennio in liquidazione volontaria che non ha fatto altro che aumentare i problemi di un settore che, adesso, vede nuove prospettive di sviluppo. Bisogna pertanto ringraziare il governatore Occhiuto per la sua azione incisiva e determinata, così come credo sia doveroso sottolineare il ruolo importante avuto dal suo capo di gabinetto Luciano Vigna”. “Ora che la Sorical è di nuovo pubblica – ha sostenuto il sindaco di Catanzaro – potrà essere un concreto supporto, attraverso il nuovo sistema di gestione integrata di acqua e rifiuti, nei confronti dei Comuni, quindi dei cittadini calabresi, che rappresentano il soggetto più interessato da questo nuovo corso. Altro aspetto fondamentale della vicenda è la possibilità di essere pienamente operativi sul fronte dei finanziamenti del Pnrr, l’opportunità più grossa e concreta per modernizzare la distribuzione della risorsa idrica calabrese eliminando gli sprechi. Nella gestione dell’acqua si volta finalmente ed è merito della Regione a guida Occhiuto”.