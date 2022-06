di Manuel Soluri (RTC-GDC)

MAIDA(CZ)/ Si è svolto quest’oggi, alla presenza del segretario generale Stefano Mantegazza, del segretario nazionale Enrica Mammucari e del segretario nazionale organizzativo Guido Majorone, il Congresso regionale del sindacato Uila-Uil, al termine del quale è stato eletto il nuovo segretario regionale Pasquale Barbalaco. Questi succede all’uscente Nino Merlino, che, in un lungo e accorato intervento, ha ringraziato iscritti e simpatizzanti, elencando i risultati raggiunti negli ultimi anni. Presenti inoltre il segretario regionale della Uil, Santo Biondo, il segretario provinciale di Catanzaro, Vito Giorgio, l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, e il dirigente regionale del dipartimento agricoltura, Giacomo Giovinazzo. “Contratto integrativo nazionale, lotta alla piaga del caporalato e alle morti sul lavoro sono state senza dubbio tra le nostre priorità, e abbiamo ottenuto traguardi significativi ma che comunque non consentono di abbassare la guardia-ha esordito Merlino nella sua relazione-occorre ancora lottare molto ad esempio per la situazione dei lavoratori stagionali, sul contratto collettivo e per accrescere la sinergia tra sindacati, che è decisamente fondamentale per raggiungere alcuni obiettivi. Con il PNRR giungeranno in Calabria ingenti risorse per il comparto agricolo, che occorre utilizzare al meglio. La Regione deve decidere cosa fare dei lavoratori forestali, la cui media età è altissima, urge un ricambio generazionale. Bisogna anche decidere cosa fare di Calabria Verde. Noi vogliamo proseguire il dialogo con la Regione, che sta dimostrando impegno e attenzione sulla vicenda forestali, ma al dialogo devono seguire i fatti. Intanto il tavolo avviato dal presidente Occhiuto e dall’assessore Gallo è senz’altro un buon segnale”. Poi Merlino ha chiuso il suo intervento con un appello: “Da oggi non sarò piu’ il macchinista di questa macchina chiamata Uila Calabria, ma il nostro sindacato deve rimanere inclusivo e attento alle persone e al loro benessere, continuando a preferire i luoghi di lavoro ai salotti. La Uila, per essere forte, deve essere unita”.

Il nuovo segretario Barbalaco, felice e emozionato per il nuovo incarico, ha affermato: “Ricevo un testimone importante, dopo anni di ottimo lavoro. Proseguiremo sulla strada tracciata, con entusiasmo e decisione, alla ricerca di nuovi significativi obiettivi, al fine di uscire dalla costante e atavica situazione emergenziale nella quale si trovano i lavoratori agricoli calabresi, provati da decenni difficili, acuiti e aggravati prima dalla pandemia e ora dalla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. Ma la Uila saprà spingere su principi e valori cardine come il rispetto dei contratti e la sicurezza sui luoghi di lavoro in primis”.