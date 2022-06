Nascondeva all’interno di un sottotetto in fase di costruzione oltre mezza tonnellata di marijuana. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia e da personale della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. I poliziotti, dopo avere notato movimenti sospetti nella zona delle Serre e ipotizzando la presenza di un importante centro di raccolta della droga, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione della persona arrestata trovando 242 buste in plastica per sottovuoto di varie dimensioni, alcune delle quali già sigillate, marijuana per un peso complessivo di 570 chilogrammi. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati due fucili e 71 munizioni, legalmente detenuti, in quanto l’uomo tratto in arresto non poteva più averne il possesso. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di circa un milione di euro.