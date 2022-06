“Questo ultimo scorcio di campagna elettorale, che ci porterà al ballottaggio del 26 giugno, è tristemente segnata dal protagonismo dei nuovi opinion leader pronti a dispensare giudizi, molto poco lusinghieri sui consiglieri comunali democraticamente eletti. Giudizi che spesso non hanno nulla a che vedere con le qualità politiche ma, quasi sempre, sconfinano volgarmente nella sfera personale delle donne e degli uomini eletti a sostegno di Donato”. E’ quanto osserva Fabio Guerriero, referente della lista “Avanti-Riformisti”. “E’ proprio l’atteggiamento di queste persone che sfoggiano una mai dimostrata superiorità morale pronta a diventare irriverenza verso chi non la pensa come loro che mi ha indotto ad allontanarmi da questa area” -afferma Guerriero-. Una campagna incardinata sui commenti denigratori da parte di questa fazione oggi risultata minoritaria in città ha fatto sì che in nessuna circostanza si potesse approfondire la qualità e la diversità dei programmi delle forze che oggi concorrono per il governo di Catanzaro”. “I social sono diventati tribunali popolari grazie a novelle/i giudici autoproclamatisi, detentori della verità assoluta che dispensano condanne inappellabili. Ma noi, preferiamo non seguirli su questa impervia strada di protervia, che battono a loro agio -dice ancora Guerriero -. Noi parleremo ai catanzaresi dei tanti scheletri e vostri limiti ma li sfideremo sul piano delle idee, che è il nostro terreno preferito ed il loro punto debole”. “Dopo il 26 giugno, quando la coalizione capeggiata dal riformista Valerio Donato confermerà il primato già ottenuto al primo turno noi riproporremo, alla luce del sole e non nelle segrete stanze, l’attuazione del programma di governo di Catanzaro anche a voi. Si, anche a voi minoranza -si rivolge alla coalizione avversa, Guerriero- in quanto siamo consapevoli che i vostri consiglieri eletti democraticamente, se pur appartenenti alla coalizione sconfitta nelle urne, hanno raccolto, come i nostri, il voto libero di tanti concittadini. I miei maestri, di vita e di scuola, mi hanno insegnato che la speranza e l’onestà intellettuale vincono sempre sulla paura e sui seminatori di odio. Ed abbiate certezza che anche questa volta sarà così”, conclude Guerriero.