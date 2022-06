Ad Amalia Bruni piace la “panchina dei due mari”

“Grazie all’iniziativa del sindaco Raffaele De Santis, riconfermato domenica scorsa nelle elezioni amministrative di San Pietro Apostolo e alla presidente della locale Pro Loco Maria Mazza, ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione della panchina più grande di tutta la Calabria da dove è possibile, per la particolare posizione, poter osservare i due mari che bagnano la nostra regione. Uno spettacolo unico che servirà a attrarre turisti e curiosi che vorranno non perdersi un magnifico panorama”. Lo afferma, in una nota, Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale. “La panchina -prosegue la Bruni- fa parte del circuito ‘Big bench community project’: sono tutte numerate e rappresentano oramai una grande attrattiva per gli appassionati (c’è anche un sito omonimo dove ognuno può vedere dove si trovano e di che dimensioni sono, una delle più grandi in Italia è in Val d’Aosta). La nostra Terra è ricca di bellezze naturali e paesaggistiche che andrebbero valorizzate come quelle di San Pietro Apostolo. Per fortuna ci sono amministratori nella nostra regione che nonostante i problemi che affrontano quotidianamente dimostrano di avere tanta passione nel costruire percorsi virtuosi tesi a far conoscere le risorse del luogo. Per questo motivo faccio i miei sinceri complimenti al sindaco alla giunta e alla Pro loco che hanno avuto un’idea eccellente per promuovere la loro bella cittadina”.