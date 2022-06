Ballottaggio di Catanzaro, l’annuncio di Talerico: “Sosterrò Nicola Fiorita”

“Sosterrò Nicola Fiorita e rimango nel centrodestra anche se non più in Forza Italia. Di sicuro non entrerò a far parte assolutamente della sua coalizione con Pd, M5s”. Lo ha detto Antonello Talerico, candidato sindaco di Catanzaro che sostenuto da liste di ispirazione di centrodestra e Noi con L’Italia ha ottenuto domenica oltre il 13%, incontrando i giornalisti in vista del ballottaggio tra Valerio Donato, civico sostengo da Lega e FI, da formazioni di centrosinistra e di centrodestra (44%) e Nicola Fiorita, candidato Pd-M5s (32%). “Non posso andare con Donato per tanti motivi -ha aggiunto Talerico- ma in primo luogo perché quell’area ha posto un veto sulla mia candidatura a sindaco e non ha voluto dialogare con me anche se, adesso, cerca i miei voti con un atto politico di una scorrettezza unica. E lo fa non interloquendo con me ma tentando di contattare tutti i miei candidati, i quali non sono dei mercenari”. “Sostengo Fiorita non perché abbiamo trovato un accordo sul dare e avere -ha detto ancora Talerico- e con lui sindaco non ci sarà nessuna ingovernabilità. La mia scelta non è ideologica perché in quel caso non avrei dovuto appoggiare nessuno dei due; la mia valutazione va alla persona. Qualcuno, poi, parla di anatra zoppa: vedrete che quest’anatra zoppa diventerà un cinghiale. Da queste parti nessuno si dimette”. “Invece, dei 18 che potrebbero entrare con Donato -ha detto ancora- c’è qualcuno che è ballerino e ci sono molti mal di pancia. Dirò di più: molti candidati di quell’area voteranno Fiorita. Noi non sposteremo certo tutti i nostri oltre seimila voti ma una buona parte parte sì; soprattutto quella che fa riferimento alle due liste di mia diretta espressione. Rispettiamo comunque la scelta di Noi con l’Italia sulla libertà di voto”.