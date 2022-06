“Fino a prova contraria sono ancora un iscritto a Forza Italia. Qualcuno forse l’ha dimenticato, ponendo il veto sull’unico candidato di Forza Italia che c’era, e andando a sostenere invece il candidato che aveva la tessera del Pd. Sicuramente usciro’ dal partito, in quanto non posso condividere il percorso con un coordinatore regionale che disconosco. Fossi in Mangialavori mi dimetterei. Se Catanzaro, comunque andrà il ballottaggio, avrà un sindaco di sinistra, la colpa è da ascrivere al centrodestra e a coloro che, con i loro veti, hanno determinato una situazione di fratture e fragilità”. Lo ha affermato Antonello Talerico, candidato a sindaco di Catanzaro nella competizione elettorale del 12 giugno.