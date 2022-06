Catanzaro, sarà un ballottaggio al cardiopalmo

Si affilano le “armi” in vista del ballottaggio per la elezione del nuovo sindaco di Catanzaro che si terrà domenica 26 giugno. E cominciano a chiarirsi anche i possibili sostegni che ai due candidati, Valerio Donato e Nicola Fiorita, arriveranno dai candidati che dal ballottaggio sono rimasti esclusi. Valerio Donato dovrebbe poter contare sul sostegno di Wanda Ferro e dei suoi sostenitori. La responsabile regionale di Fratelli d’Italia, così come vari esponenti nazionali, ha più volte ribadito che i suoi voti non potranno mai andare al candidato sostenuto da Pd e Cinquestelle. E’ possibile che nei prossimi giorni la Ferro annunci pubblicamente la sua decisione di sostenere Donato. Ieri intanto è arrivato l’endorsement di Antonello Talerico che, invece, ha deciso di sostenere Nicola Fiorita. “Sosterrò Fiorita al ballottaggio”, ha annunciato in una conferenza stampa candidato sindaco di Catanzaro al primo turno delle Comunali. Talerico, presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, sostenuto al primo turno da una coalizione civica con 5 liste espressione soprattutto di aree di centrodestra, ha spiegato che “sosteniamo Fiorita con le due liste ‘Io Scelgo Catanzaro’ e ‘Catanzaro al Centro’, che sono il 60% del mio schieramento. La mia scelta a sostegno di Fiorita non è ideologica, altrimenti non dovrei appoggiare nessuno, la mia è una valutazione assolutamente legata alla persona del sindaco. Noi voteremo Fiorita, che ho incontrato in questi giorni. Per governare –ha proseguito Talerico- ha bisogno di meno anticorpi rispetto a Donato, che nel momento in cui dovrà comporre la Giunta avrà tantissimi problemi. Non faremo apparentamenti tecnici, farò il consigliere comunale ma non entrerò in nessuna Giunta e in nessun altro ruolo in organismi del Comune, voglio solo dare un contributo fattivo”, ha detto ancora Talerico.