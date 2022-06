In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3184944 (+3.791).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 400867 (+942) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3508 (31 in reparto, 4 in terapia intensiva, 3473 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59678 (59359 guariti, 319 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 22402 (55 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22346 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83921 (82805 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 712 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 704 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41103 (40870 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2666 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2627 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 143999 (143211 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 772 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 766 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39355 (39182 guariti, 173 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica :”OGGI 188 POSITIVI DI CUI 2 FUORI REGIONE”.

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio.