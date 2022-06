Depurazione, forti criticità sulla fascia tirrenica calabrese

La mappa delle criticità sulla depurazione nella fascia tirrenica che abbraccia le province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia – da Tortora a Nicotera- non è delle più confortanti. E questo purtroppo, si inserisce in un quadro che vede la Calabria come la Regione più sanzionata, sotto questo aspetto, a livello europeo. “Ci sono situazioni molto critiche – ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto incontrando i giornalisti – come ad esempio a Nocera Terinese, dove la cosa si riverbera da sud a nord, e a Gioia Tauro. Intendiamoci: questo primo lavoro lo abbiamo fatto scegliendo una parte del territorio regionale, non potevamo visti tempi coprire tutto il territorio regionale. Da novembre abbiamo detto: concentriamoci sul tratto più inquinato, da Tortora a Nicotera, vediamo come vanno le cose, come risolvere i problemi, e poi una volta studiato il modello lo estendiamo altrove”. “In questo tratto il problema principale – ha detto ancora Occhiuto – è a Nocera Terinese, ma non è che gli altri depuratori stiano meglio. Il depuratore di Belvedere, ad esempio, non ha mai attivato la condotta sottomarina, altri depuratori hanno quadri elettrici divelti, ci sono pompe di sollevamento mai sostituite da anni. E comunque il tema della depurazione incide per il 40-50% sul mare pulito, perché abbiamo scoperto tantissimi scarichi a mare, tantissimi scarichi illegittimi, a Falconara abbiamo addirittura scoperto un ‘fiume fogna’ che correva sotto il terreno, l’abbiamo fatto emergere, ce ne stiamo occupando perché c’erano diverse abitazioni e attività economiche non collettate. Anche le attività economiche, i villaggi che stiamo scoprendo non essere collettati li stiamo segnalando alla Procura e ai carabinieri perché facciano quello che devono fare. Basti pensare inoltre che la Puglia depura 300 mila tonnellate di fanghi all’anno e noi che dovremmo depurare 150 mila ne depuriamo 35 mila”. Occhiuto ha poi lamentato che in questi mesi di attività svolta dalla Regione “sono state scoperte vasche con fanghi solidificati chissà da quando” e “stazioni di sollevamento non tutte funzionanti” chiarendo di essere intervenuti su queste situazioni. Occhiuto ha annunciato anche l’acquisto di alcuni Battelli puliscimare come da richieste avanzate da alcuni sindaci. “Abbiamo risolto il problema di Sorical, che dev’essere la società che si occupa sostanzialmente del ciclo integrato delle acque, valuteremo anche la possibilità di passare al gestore unico per i depuratori. E’ un sistema che così non funziona e che determina tutta la realtà”. Salvatore Siviglia, direttore generale del Dipartimento Ambiente, ha illustrato con una serie di slide l’attività realizzata in questi mesi dalla Regione e che prevede una spesa di circa 6 milioni di euro per imprimere una svolta nel settore a beneficio della salubrità del mare e dell’economia turistica della Calabria.