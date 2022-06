Lotta al Covid ed emergenze, in Calabria arriva il Generale Battistini

Sarà al servizio della Regione Calabria nella lotta al Covid 19 e nella riorganizzazione dei pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza. Sono questi i compiti che attenderanno il generale dell’Esercito Antonio Battistini, designato, con un decreto della Regione Calabria, a supportare l’azione del commissario straordinario di “Azienda Zero”, il nuovo ente di governance della sanità calabrese istituito a fine 2021 su input del governatore e commissario Roberto Occhiuto. Nel decreto c’è scritto che a sottolineare la necessità di avere a supporto un profilo quale quello di Battistini, super-esperto nel settore della logistica e già “braccio destro” del commissario straordinario anti Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è stato il management di “Azienda Zero”, che ha richiesto “una figura professionale che possa fornire un qualificato supporto per la gestione dell’emergenza Covid-19, tenuto conto dell’andamento epidemiologico sul territorio regionale e alla luce della recrudescenza determinatasi in ragione della maggiore diffusività riscontratasi nella sottovarianti Omicron”. Ad “Azienda Zero” inoltre Battistini -sempre secondo quanto riporta il decreto regionale- avrà anche il compito di “definire la progettazione organizzativa della rete di emergenza/urgenza e dei relativi protocolli funzionali, da definirsi altresì in modo coerente con i contenuti delle schede del Por allegate al Programma operativo regionale Pnrr” e di occuparsi “delle gravi carenze strutturali, organizzative e tecnologiche in cui versano i Pronto soccorso regionali”. Il decreto della Regione Calabria inoltre allega anche il curriculum del generale Battistini, che in passato -si specifica- “ha svolto le funzioni di componente del gruppo di lavoro ‘Sviluppo di sinergie tra sanità militare e sistemi sanitari regionali” ed è stato direttore sanitario delle Forze operative terrestri e capo del gruppo di lavoro sulle sinergie militari dello Stato Maggiore dell’Esercito”. Il decreto della Regione Calabria conferisce al generale Battistini ”incarico di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229-2238 del codice civile, per la durata di dodici mesi, finalizzato al supporto al commissario straordinario di Azienda Zero”, per un compenso di 75mila euro omnicomprensivi. “Benvenuto al generale Antonio Battistini nella nuova squadra per cambiare la sanità calabrese”, ha commentato il presidente della Regione, Occhiuto.