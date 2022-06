Covid, la Regione Calabria ora “spinge” per la quarta dose

Prosegue la campagna di sensibilizzazione della Regione Calabria per sollecitare la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per la popolazione più a rischio. Il dipartimento Tutela della Salute e il gruppo tecnico regionale per la gestione dell’emergenza Covid hanno chiesto alle Amministrazioni comunali di mettere a disposizione dei locali per poter allestire dei punti open day vax. L’obiettivo è raggiungere le persone fragili e gli over 80 che abitano in Comuni lontani dai Centri vaccinali regionali e che hanno difficoltà a spostarsi. Finora hanno aderito Alessandria del Carretto, Frascineto e Bagaladi. Le Amministrazioni comunali possono inviare la loro adesione, anche via mail direttamente al gruppo tecnico regionale per l’emergenza Covid-19 al seguente indirizzo: gtc.regionecalabria@gmail.com. Si ricorda che ai Centri vaccinali regionali, mai chiusi e sempre attivi, si può accedere anche senza prenotazione e che è attivo un programma di vaccinazione domiciliare per le persone che non sono in grado di muoversi da casa. Sul sito della Regione Calabria è consultabile l’elenco dei centri divisi per Provincia, con i rispettivi orari di apertura.