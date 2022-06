Aumentano ancora i contagi per Covid in Calabria, passati dai 1.247 di ieri a 1.351. Incremento (7 in più) anche per i ricoverati nei reparti di cura (totale 156), mentre diminuiscono di un’unità quelli nelle rianimazioni (dato complessivo 5). Il tasso di positività si mantiene stabile: ieri era stato il 26,76 ed oggi é il 26,54%, con 5.090 tamponi effettuati (totale 3.215.607). Le persone risultate positive, dall’inizio dell’epidemia, sono, complessivamente, 408.562. Si registrano 3 nuovi decessi, che portano il dato complessivo dei morti a quota 2.660. I guariti sono 372.285 (+566), gli attualmente positivi 33.617 (+782) e gli isolati a domicilio 33.456 (+776). I dati sulla diffusione del Covid in Calabria sono contenuti nel Bollettino quotidiano redatto dalla Regione sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: casi attivi 3.894 (46 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.846 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.902 (60.577 guariti, 325 deceduti). – Cosenza: casi attivi 23.395 (51 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23.342 in isolamento domiciliare); casi chiusi 85.834 (84.709 guariti, 1.125 deceduti). – Crotone: casi attivi 843 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 832 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.506 (41.272 guariti, 234 deceduti). – Reggio Calabria: casi attivi 4.041 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 144.946 (144.157 guariti, 789 deceduti). – Vibo Valentia: casi attivi 718 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 708 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.634 (39.460 guariti, 174 deceduti).