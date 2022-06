Mangialavori: “A Catanzaro pagata la spaccatura al primo turno”

Prima di tutto rivolto i complimenti a Nicola Fiorita per la netta vittoria. Da parte nostra, c’è il rammarico di non essere riusciti a restare uniti al primo turno, altrimenti la partita sarebbe finita in modo diverso. Detto questo, concludo rivolgendo un auguro a Fiorita per una buona amministrazione”. Così il senatore Giuseppe Mangialavori, coordinatore regionale della Calabria di Forza Italia, commenta l’esito del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Catanzaro, in cui Valerio Donato, candidato con il sostegno, tra gli altri, della stessa Forza Italia e della Lega, sia pure senza simboli di partito, è stato sconfitto da Nicola Fiorita, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle e da alcune liste civiche. “Fiorita – afferma Mangialavori in una nota diramata successivamente – avrà l’onore e l’onere adesso di lavorare per il bene del capoluogo di regione. La nostra coalizione, malgrado abbia superato abbondantemente il 50% al primo turno, risultato che ci assegna la maggioranza in Consiglio comunale, non è stata capace di fare il passo successivo e di convincere i cittadini circa la bontà della nostra proposta. Di fronte a questo esito è necessario fermarsi a riflettere sulle ragioni di una sconfitta che va principalmente ricondotta alla mancata unità del nostro schieramento”. “Il centrodestra di Catanzaro – conclude il coordinatore regionale di Forza Italia – farà comunque la sua parte con responsabilità e senso delle istituzioni, nel rispetto del volere dell’elettorato”. “Gli auguri più sinceri di buon lavoro al nuovo sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, a cui riconosciamo, dopo una campagna elettorale lunga e complessa, il merito di una vittoria netta al ballottaggio. Una vittoria da cui la comunità si spera possa trarre benefici sostanziali nel più breve tempo possibile. E’ interesse di tutti mettere al primo posto le prospettive di futuro del capoluogo di regione, soprattutto in questa difficile fase di grave crisi economica che colpisce di più le aree svantaggiate del Paese e i ceti sociali più esposti”. Lo affermano, in una nota, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, della Lega, ed il coordinatore di “Alleanza per Catanzaro”, Franco Longo. “Ci sarà modo e tempo – aggiungono – per analizzare approfonditamente i dati elettorali della città e soffermarsi sulle strategie del centrodestra che, tuttavia, ottenendo il 54 per cento dei consensi al primo turno e la maggioranza dei consiglieri comunali, ha dimostrato di essere radicato e pulsante nel territorio. E di avere la forza elettorale e la responsabilità politica per svolgere le proprie funzioni istituzionali nel massimo rispetto del bene comune”.